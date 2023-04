Wkrótce skończy się czas na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty

Przypadający na 2 maja 2023 r. termin dotyczy podatników zobowiązanych do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 r. Obowiązek odnosi się do podatników podatku CIT, u których przychody uzyskane w 2021 r. przekroczyły równowartość 50 mln i którzy zostali ujęci w zestawieniu opublikowanym przez resort finansów w terminie do 30 września 2022 r.

„Sprawozdanie obejmuje sumaryczne zestawienie zobowiązań i należności wynikających z transakcji handlowych, bez wskazywania danych kontrahentów oraz udziały procentowe poszczególnych świadczeń pie...