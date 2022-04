Więcej otwartych zawodów dla obywateli Ukrainy?

Polska powinna szerzej otworzyć zawody regulowane dla obywateli Ukrainy – twierdzą fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Organizacje przekonują, że taki ruch pomoże też zwiększyć konkurencyjność i jakość polskiej gospodarki. Do tej pory rząd zdecydował się już na pewne ułatwienia dotyczące dostępu do zawodów medycznych.

„Rosyjska agresja na Ukrainę poskutkowała masową imigracją obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy” – wskazują FOR i PUIG.

We wspólnym apelu organizacje postulują przede wszystkim ułatwienie dostępu do zaw...