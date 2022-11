Więcej osób uzyska prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mieliby znów otrzymywać świadczenia pielęgnacyjne na takich zasadach, jak jest to w przypadku osób niepełnosprawnych, którymi się opiekują – wynika z poselskiego projektu nowelizacji, który trafił w tym tygodniu do Sejmu. Projekt zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wskazują projektodawcy, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt – K 38/13). Projekt przewiduje uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Po wejściu w życie nowelizacji osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowi mieliby być traktowani jako osoby należące do tej samej grupy. W konsekwencji więcej opiekunów uzyskałoby uprawnienia do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednocześnie wprowadzony miałby zostać przepis przejściowy, zgodnie z którym osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego według nowych warunków świadczenie przysługuje od dnia wejścia ustawy w życie. Tak...