Więcej niż jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT

Prawo odliczenia VAT przy współwłasności

Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje vatowcowi w zakresie, w jakim zakup wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych. W sytuacji wspólnego zakupu prawo do odliczenia podatku naliczonego nie zostało odebrane ani w jakikolwiek sposób ograniczone. Nie zachodzą bowiem w takim przypadku żadne z okoliczności ze wskazanych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten wprost wymienia zakupy, od których odliczenie VAT nie przysługuje, są to m.in. dokonane na podstawie: faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, potwierdzających czynności bezprawne lub pozorne.

Odliczenie będzie przysługiwało oczywiście tylko do wysokości udziałów w zakupionej rzeczy. Jest to limit nie wynikający jednak z regulacji VAT a jedynie z rzeczywistego udziału we współwłasności a więc uregulowań cywilistycznych.

To, że przepisy dotyczące VAT nie stawiają żadnych przeszkód dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu przez kilku podatników orzecznictwo administracyjne uznało już ponad dwadzieścia lat temu. NSA w tezie wyroku z 13 marca 1996 r., sygn. akt III SA 1131/95, wskazał, że wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które wspólnie nabyły ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżeniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru. Pomimo, iż rozstrzygnięcie to zapadło pod rządami nieobowiązującej ustawy o VAT z 8 stycznia 1993 r. pozostaje ono całkiem aktualne również obecnie.

Dokumentowanie wspólnego zakupu

Prawo do odliczenia może być realizowane na podstawie faktury VAT. Rozwiązaniem najprostszym do przyjęcia wydaje się wystawienie po jednej fakturze dla każdego z nabywców w wartości odpowiadającej udziałowi nabywcy we współwłasności nabywanej rzeczy. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT mówiącym, że przez towary rozumiane są też części rzeczy byłoby to dopuszczalne. Przedmiotem zakupu byłaby część rzeczy odpowiadająca udziałowi nabywcy w jej współwłasności. Jednak takie działanie nie byłoby do końca zgodne z rzeczywistością. Ma tutaj przecież miejsce jedna transakcja nie zaś tyle dostaw ilu jest współwłaścicieli. Ażeby rzetelnie udokumentować transakcję sprzedawca winien wystawić jedną fakturę. Pamiętać należy, że faktura to podstawowy dokument w systemie VAT. Potwierdza zawarcie transakcji i stanowi podstawę do jej zarejestrowania w księgach rachunkowych i odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura zawierać powinna imiona i nazwiska, bądź nazwy, podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Punkt 5 tego przepisu mó...