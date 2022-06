Więcej instytucji otrzyma dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych otrzymają szeroki dostęp do danych dotyczących ksiąg wieczystych. W efekcie dojdzie do rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Nowelizacja wejdzie w życie w 2024 r.