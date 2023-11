Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów przedłuży termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR). Po wejściu w życie nowego rozporządzenia podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do wypełnienia obowiązku. Jak tłumaczy resort finansów, pozwoli to na dostosowanie się do zmian związanych z wprowadzeniem nowego oprogramowania do składania informacji TPR.