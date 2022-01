Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób zostanie wydłużony. Rozporządzenie, które opublikowano już w Dzienniku Ustaw, określa, że okres przedłużenia płatności będzie w praktyce ograniczony do 31 grudnia 2023 r.

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym PIT, od 2019 r. podatnicy są zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła 4 mln zł, i w tym terminie zapłacić należny podatek.

Resort finansów wskazuje, że do czasu zbycia przeniesionego składnika majątku podatnicy mogą mieć jednak kłopoty z zapłatą podatku. Uwagę zwrócił na to wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ocenił, że prawo w zakresie tzw. exit tax musi być skonstruowane w ten sposób, by zapłata podatku następowała po sprzedaży składnika majątku.

Z tego powodu resort finans...