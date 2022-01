Weryfikacja szczepień pracowników. Do Sejmu trafił nowy projekt

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do Sejmu nowy projekt ustawy dotyczącej walki z pandemią koronawirusa. Nowe propozycje są bardziej liberalne w porównaniu do wcześniejszego projektu, który przewidywał uprawnienie pracodawców do weryfikowania szczepień pracowników. Teraz główny nacisk ma być położony na testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Pracodawca będzie mógł żądać od pracowników informacji o posiadaniu negatywnego wyniku takiego testu.