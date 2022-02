Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji środków trwałych

Jednostka przyjmując środek trwały do użytkowania musi, zgodnie z artykułem art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, określić zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W myśl tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a zakończyć nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

W polityce rachunkowości należy określić zasady ustalania okresu amortyzacji uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. W celu ustalenia okresu amortyzacji należy określić jakie czynniki mają wpływ na okres użytkowania środka trwałego biorąc pod uwagę:

liczba zmian, na których pracuje środek trwały; tempo postępu techniczno-ekonomicznego; wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem; prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego; przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania jednostka musi ustalić okres lub stawkę i metodę amortyzacji. Przyjmując środek trwały do użytkowania nie zawsze jesteśmy wstanie przewidzieć jak będzie się zmieniać wykorzystanie środka trwałego, czy zmiany jakie będą zachodzić w technologii produkcji. Z tego powodu mamy obowiązek okresowo weryfikować poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. Weryfikacja spowoduje odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Jednostka jest zobowiązana do systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych, nie później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zweryfikowane stawki (stopy) amortyzacji stosuje się począwszy od nowego roku obrotowego. W zakres weryfikacji wchodzi także weryfikacja ceny sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego przyjętej na dzień ustalenia dotychczas stosowanego odpisu amortyzacyjnego. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji mogą uzasadniać podwyższenie lub obniżenie stawki lub stopy amortyzacji.

Przesłankę do weryfikacji okresu...