Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorców pracujących w szczególnych warunkach

Interpelacja nr 2957 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osób, które prowadziły działalność gospodarczą, a wykonywały prace uznane za prace w szczególnych warunkach

Szanowna Pani Minister!

Obowiązujące przepisy nie pozwalają przejść na wcześniejszą emeryturę osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które wykonywały prace uznane za prace w szczególnych warunkach. Wiele osób nie może więc skorzystać z tego prawa, chociaż tak samo ciężko pracowały, jak ich koleżanki czy koledzy zatrudnieni na etacie. Jest to dla nich krzywdzące. Wiele firm wymuszało rejestrowanie działalności, ponieważ w ten sposób mogły oszczędzać, a pracownik nie miał wyboru, bo inaczej nie miałby pracy.

W związku z powyższym mam do Pani Minister następujące pytanie:

Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykonywały prace uznane za prace w szczególnych warunkach, mogły skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska

23 maja 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2957 w sprawie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osób, które prowadziły działalność gospodarczą, a wykonywały prace uznane za prace w szczególnych warunkach

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 2957 Pani Posłanki Henryki Krzywonos-Strycharskiej w sprawie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osób, które prowadziły działalność gospodarczą, a wykonywały prace uznawane za prace w szczególnych warunkach, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 1999 r. kwestię uprawnień do emerytur regulowały przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 267, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy definiowały, że pracownikiem jest osoba pozostającą w stosunku pracy, a zatrudnienie jako wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy.

Prawo do emerytury zależało od osiągnięcia wieku, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udokumentowania minimalnego okresu zatrudnienia wynoszącego odpowiednio 20 i 25 lat. Od tej zasady ustawa przewidywała odstępstwa dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze. W przypadku tych pracowników w zakresie uprawnień do wcześniejszej emerytury stosowane były przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym wskazano, że jest ono stosowane do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wymienione w tym rozporządzeniu oraz w wykazach stanowiących załącznik do rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiła reforma powszechnego systemu emerytalno-rentowego przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...