Wątpliwości ws. rozliczania strat w ramach podatkowej grupy kapitałowej

Polski Ład wprowadził możliwość rozliczenia w ramach podatkowej grupy kapitałowej (PGK) straty spółki poniesionej przed przystąpieniem do PGK, ale jedynie straty nie starszej niż 5 lat. Jak twierdzą Pracodawcy RP, przepisy te wymagają zmiany, by chronione były prawa nabyte spółek mających wcześniejsze ponad 5-letnie straty.

Jak tłumaczą eksperci Pracodawców RP, zmiany w ramach Polskiego Ładu doprowadziły do sytuacji, gdy spółki, które przed 2022 r. miały straty podatkowe, a teraz należą do PGK, utraciły prawo do rozliczania strat podatkowych z wcześniejszych lat.

„Ochrona praw nabytych jest zasadą zagwarantowaną konstytucyjnie. Zasada ta jest elementem konstytutywnym istoty demokratycznego państwa prawnego i wynika wprost z art. 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyj...