Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

jest niezdolny do pracy,

ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,

nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Długość wymaganego okresu ubezpieczenia uzależniona jest od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy. W przypadku osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5, tzn. gdy niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat i powinien przypadać - zgodnie z art. 58 ust. 2 zdanie 1 - w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Ustalając, czy wnioskodawca ma wymagany staż ubezpieczeniowy, organ rentowy bada 10-lecie poprzedzające datę zgłoszenia wniosku lub datę powstania niezdolności do pracy - zależnie od tego, co jest korzystniejsze. Przepisy w tym zakresie są zatem elastyczne.

Prawo do renty jest ściśle związane z faktem pozostawania w ubezpieczeniu.

Stąd też wszystkie ...