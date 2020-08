Warunki techniczne budynków – MR szykuje nowe przepisy

W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt zmian w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektodawcy chcą m.in. doprecyzować te przepisy, które do tej pory budziły pewne wątpliwości interpretacyjne. Regulacje zostaną także dostosowane do założeń rządowego Programu Dostępność Plus.