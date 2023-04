Warunki kontroli będą korzystniejsze dla firm?

Przepisy dotyczące warunków przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostaną znowelizowane – wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Po zmianach zasady mają być bardziej korzystne dla firm. Resort rozwoju i technologii szykuje m.in. przepisy zobowiązujące do doręczenia przedsiębiorcy przed kontrolą listy informacji i dokumentów, które będą potrzebne w trakcie działań kontrolnych.

Zapowiadane zmiany mają usprawnić proces przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej. Jedną z głównych propozycji jest obowiązek doręczenia danemu przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli, jeśli jest to możliwe i może ułatwić przebieg kontroli (bez wyraźnego negatywnego wpływu na jej skuteczność), listy konkretnych informacji i dokumentów, które mają zostać udostępnione organowi kontroli w trakcie działań kontrolnych.

„Rozwiązanie to będzie miało na celu odpowiednie przygotowanie i usprawnienie procesu przeprowadzenia kontroli, zarówno dla inspekcji, jak i samego kontrolowanego. Jeśli jednak w trakcie kontroli okaże się, że niezbędne są także inne informacje i dokumenty, to nie będzie to uznawane za przekroczenie przez organ zakresu kontroli” – wyjaśniają autorzy projektu.

Organy kontroli będą ponadto zobowiązane do publi...