Wartość początkową środka trwałego podatnik może ustalić w drodze wyceny

Podatnik, będący osobą fizyczną w styczniu 2004 r. nabył na potrzeby mieszkaniowe nieruchomość, na którą składał się grunt wraz z budynkiem mieszkalnym do tzw. „generalnego remontu”. Wartość nieruchomości wynikająca z aktu notarialnego, z uwagi na zły stan techniczny, wynosiła zaledwie 2900 zł. Podatnik zmuszony był w okresie od 2004 r. do 2014 r. dokonać znaczących remontów oraz modernizacji, na które składały się m.in.:

modernizacja termiczna budynku (ocieplenie),

dobudowanie schodów,

dobudowanie dachu,

postawienie podłóg, wstawienie nowych drzwi i częściowa ich wymiana,

zainstalowanie ogrzewania,

wybudowanie szamba,

wymiana okien,

wymiana instalacji elektrycznej,

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

wymiana/montaż urządzeń sanitarnych w łazience i kuchni.

W kwietniu 2014 r. podatnik na podstawie umowy darowizny przekazał część stanowiącą ½ swoich udziałów w nieruchomości na rzecz swojego ojca. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, a wartość przedmiotu darowizny wynosiła 80 000 zł. Wszelkie modernizacje i remonty wykonywane były na koszt podatnika. Zapłata za powyższe usługi, jak również za materiały niezbędne do ich realizacji miały charakter w większości gotówkowy. W zakresie poszczególnych transakcji były otrzymywane paragony oraz faktury, jednak z uwagi na upływ czasu oraz przede wszystkim w wyniku braku potrzeb przedmiotowe dokumenty nie były zachowywane.

Obecnie podatnik zamierza wykorzystywać nieruchomość (gruntową wraz z przynależącym do niej budynkiem mieszkalnym) w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach podatku liniowego. W związku z tym, zobligowany będzie do wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik, z uwagi na wcześniej dokonaną darowiznę, będzie chciał skorzystać z możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej związanej z własnym udziałem w nieruchomości.

We wniosku o interpretację podatnik zapytał, czy może na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokona samodzielnej wyceny środka trwałego, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych oraz stanu i stopnia ich zużycia, tj. z grudnia 2020 r. Jego zdaniem - tak.

Stosownie do art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie można ustalić ceny nabyc...