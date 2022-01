Wartość niespłaconych zobowiązań w momencie wykreślenia spółki z KRS nie stanowi przychodu

Z sytuacji przedstawionej przez spółkę w interpretacji wynikało, że na skutek pandemii inwestycja deweloperska, jakiej miała się podjąć, nie dojdzie do skutku. Zapadła decyzja o likwidacji spółki i sprzedaży jej aktywów. Przypuszczalnie środki ze sprzedaży majątku nie pokryłyby wszystkich zobowiązań ciążących na spółce. Co więcej, spółka nie będzie mogła spłacić w niewielkim zakresie kwot zaciągniętych pożyczek oraz z dużym prawdopodobieństwem w całości nie spłaci naliczonych odsetek. Wobec czego zaistniały wątpliwości czy zdarzenie to nie będzie powodować przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Zdaniem wnioskodawcy sytuacja nie powoduje powstawania przychodu. Stanowisko to zostało uznane za prawidłowe przez Dyrektora KIS.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b tej ustawy, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24di art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dyrektor KIS stwierdził, że przedmiotem opodatkowania CIT jest konkretna korzyść o wymiarze finansowym, powodująca zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów. Nie jest przy tym istotne źródło korzyści, chodzi bowiem o każdy przypadek powodujący wzrost wartości majątku lub zmniejszenie zobowiązań ciążących na podatniku. Bez znaczenia jest również to, czy przysporzenie jest wynikiem działania innej osoby, czy też samego podatnik...