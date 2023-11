Walka z unikaniem opodatkowania. Doradcy podatkowi krytykują nowy projekt

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia ws. upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa KAS z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Projekt krytycznie ocenia Krajowa Rada Doradców Podatkowych, według której delegowanie zadań KAS do innych organów może prowadzić do powstania różnic w załatwianiu spraw.