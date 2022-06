Wakacje kredytowe z wątpliwościami

Nowe przepisy o wakacjach kredytowych powinny zostać zmodyfikowane, aby wsparcie trafiło tylko do osób w wyjątkowo trudnej sytuacji – apelują eksperci Konfederacji Lewiatan. Projekt zmian, w którym przewiduje się wprowadzenie mechanizmów pomocowych dla kredytobiorców, jest obecnie w Sejmie. Aktualna wersja zakłada, że przy korzystaniu z wakacji kredytowych sytuacja finansowa danej osoby nie będzie mieć znaczenia.

Zgodnie z obecnym kształtem projektu ustawy dotyczącej pomocy kredytobiorcom mającym kredyty w złotówkach, uzyskanie wsparcia w zakresie wakacji kredytowych będzie możliwe niezależnie od sytuacji finansowej danego kredytobiorcy. W założeniu wakacje pozwolą na zawieszenie spłaty kredytu (bez dodatkowych odsetek) na 4 miesiące zarówno w 2022, jak i w 2023 r.

– Nie tylko istota wsparcia wymaga, aby wakacje kredytowe były zawężone do kredytobiorców w trudnej sytuacji, ale również okoliczności ekonomiczne przemawiają za możliwie precyzyjną konstrukcją tego instrumentu. To rozwiązanie przyczyni się do...