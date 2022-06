Wakacje kredytowe dostępne od sierpnia

Wakacje kredytowe będą dostępne od sierpnia br. – wynika z ustawy, którą przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm. Do końca 2023 r. w ramach wakacji można będzie liczyć nawet na 8 miesięcy bez spłaty rat. Przewidziano też m.in. zwiększenie środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

Zmiany wprowadzi ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

– Przyjęte rozwiązania to realna pomoc dla obywateli w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Po pandemii mamy do czynienia z dodatkowym kryzysem, jakim jest wojna w Ukrainie i wywołanym przez to nagłym wzrostem inflacji. Rząd musi brać pod uwagę, że inflacja i wysokie stopy procentowe powodują wzrost rat kredytów i podwyżki cen towarów. Dlatego właśnie w Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą Polakom w tych trudnych czasach. Celem polityki fiskalnej jest bowiem również ochrona gospodarstw domowych przed utratą płynności fi...