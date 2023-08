W tym roku 14. emerytura będzie wyższa

W 2023 r. tzw. 14. emerytura będzie wyższa o ok. 838 zł netto w porównaniu do mechanizmu przewidzianego w ustawie. Na „czternastkę” w wysokości 2200 zł na rękę liczyć mogą osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dla osób otrzymujących wyższe świadczenia przewidziano pomniejszenie 14. emerytury zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dodatkowe świadczenia będą wypłacone we wrześniu br.