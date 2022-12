W przyszłorocznych rozliczeniach podatnicy ocenią skutki Polskiego Ładu

W ramach tegorocznych zmian podatkowych doszło przede wszystkim do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie, zwiększenia progu podatkowego do 120 tys. zł oraz obniżenia z początkiem lipca br. standardowej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Eksperci wskazują, że taka sytuacja może powodować pewne problemy dla pracowników przy składaniu zeznań podatkowych za bieżący rok.

– Przygotowując się do rozliczenia PIT-37, który będziemy składali w 2023 roku, sprawdźmy przede wszystkim, czy nasz pracodawca prawidłowo odprowadzał zaliczki na podatek oraz z jakich ulg wprowadzonych w Polskim Ładzie możemy skorzystać – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes ekspert podatkowy i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Marc...