W 2023 r. ruszy jawny rejestr umów pracowników sektora finansów publicznych

Od 1 stycznia 2023 r. jednostki sektora finansów publicznych będą prowadzić jawny rejestr umów wszystkich pracowników wraz z płacami. W założeniu ujawnianie takich danych ma skutkować zwiększeniem transparentności wydatków publicznych i zwiększyć dostęp do informacji publicznej. Rzecznik praw obywatelskich zwraca z kolei uwagę na to, że publikowanie danych może naruszać prawo pracowników do prywatności.