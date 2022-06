W 2023 r. płaca minimalna będzie podwyższana dwa razy

Rząd przedstawił propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. Minimalna płaca miesięczna miałaby zostać podwyższona w dwóch etapach – od 1 stycznia do 3383 zł oraz od 1 lipca do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby z kolei wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł i 22,5 zł. Nowe propozycje będą jeszcze konsultowane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.