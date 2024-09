VI nabór programu Mój Prąd – 90% budżetu wykorzystane

Przypomnijmy, że w ramach szóstej edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do 28 tys. zł dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu to 400 mln zł (ze środków FEnIKS). Jak wynika z komunikatu NFOŚiGW, nabór zakończy się zapewne dzisiaj lub jutro, zatem jeśli ktoś może już złożyć wniosek, powinien to zrobić już dziś.

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dofinansowania jest rozliczanie się w systemie net-billing.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy będzie montaż magazynu...