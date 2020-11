Vatowiec sprzedaje towary osobie prywatnej – ewidencjonowanie w JPK_VAT

W ewidencji VAT sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek ujmowania wszystkich faktur potwierdzających sprzedaż, która zaewidencjonowana została w kasie. Muszą się więc tam znaleźć faktury wystawione na rzecz innych podatników jak również sporządzone dla osób prywatnych. Do 30 września br. faktury wystawione do paragonów dla osób fizycznych nie były wykazywane w pliku JPK_VAT. Sprzedaż taka trafiała tam w formie zbiorczej na podstawie raportu kasowego. Od 1 października faktury wystawione do paragonów należy uwzględniać w pliku JPK_VAT.