VAT. Zwrot zaliczki bez korekty faktury

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu automatyki do central wentylacyjnych. Kontrahent nie wywiązał się z umowy, więc spółka wystąpiła do niego o zwrot zaliczki. Kontrahent poprosił o możliwość spłaty zaliczki w ratach. Spółka chciała wiedzieć czy była/będzie zobowiązana do skorygowania podatku naliczonego, a jeżeli tak, to w jakich kwotach i w jakich okresach oraz czy powinna dokonać korekty podatku naliczonego bez posiadania faktury korygującej.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że w świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dyrektor KIS podkreślił, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towar&...