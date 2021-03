VAT: Zwrot używanego to już dostawa "nowego" towaru

Z uwagi na zakładany okres czasu, po jakim od zakupu danego towaru klient będzie mógł go zwrócić, nie można uznać, że będzie miał miejsce zwrot towaru, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem,w ramach „zwrotu” towaru używanego dojdzie do odpłatnej dostawy towarów dokonanej przez klienta na rzecz sprzedawcy. Przedmiotem dostawy będą towary o innych cechach użytkowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Spółka, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie branży meblarskiej oraz artykułów gospodarstwa domowego. Spółka, zgodnie z ideą „zero waste” stosowaną w swojej działalności, planuje udostępnić swoim klientom nową usługę, która ma polegać na możliwości dokonania zwrotu określonych towarów zakupionych od spółki po pewnym okresie ich używania.

Nowa usługa będzie dedykowana jedynie dla osób fizycznych występujących w roli konsumenta, a zakres towarów objętych niniejszą ofertą, będzie ograniczony, co oznacza, że nie wszystkie towary z asortymentu spółki będą objęte nową usługą.

W zależności od jego stanu i pod warunkiem, że w procesie użytkowania nie doszło do istotnych zmian parametrów danego produktu, konsument otrzyma zwrot procentowy wartości zwracanego towaru, którego wartość będzie zależała od stanu zwracanego towaru, bądź stopnia jego zużycia. Środki pieniężne będę zwracane jedynie na kartę refundacyjną upoważniającą do wykorzystania w sklepach spółki.

We wniosku o interpretację spółka zapytała:

czy w ramach nowej usługi będzie dochodziło do zwrotu towarów w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, który powinien być właściwie udokumentowany poprzez ujęcie tego zwrotu w ewidencji korekt sprzedaży zawierającej elementy wymienione w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, czy też poprzez wystawienie faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 3 Ustawy VAT, jeżeli pierwotna transakcja była udokumentowana również fakturą, oraz czy dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji korekt sprzedaży, czy też posiadania przez spółkę potwierdzenia otrzymania przez konsumenta faktury korygującej w zakresie nowej usługi umożliwiającej zwrócenie używanego towaru będzie uprawniało do obniżenia obrotu oraz podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.

Zdaniem spółki, w ramach nowej usługi będzie dochodziło do zwrotu towarów, a dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji korekt sprzedaży, czy też posiadanie potwierdzenia otrzymania przez konsumenta faktury korygującej będzie uprawniało do obniżenia obrotu oraz podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.

