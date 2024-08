VAT: Ważny dla spółek wyrok TSUE – podstawa opodatkowania aportu nieruchomości

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi zasadniczo wszystko, co jest zapłatą za dostawę towaru lub usługi. Jeśli nabywca wykorzystuje je później do dalszych czynności również opodatkowanych VAT, ma prawo odliczyć podatek naliczony na fakturze dokumentującej dokonany przez niego zakup (art. 86 ust. 1). W skrócie, firma, która kupuje materiały czy też usługi, które następnie odsprzedaje lub wykorzystuje w swojej działalności, ma prawo obniżyć VAT, jaki odprowadza do skarbówki, o VAT, który zapłaciła w cenie zakupionych towarów czy wyświadczonych usług. W przypadku gdy suma VAT z zakupów przekracza wartość VAT ze sprzedaży w danym okresie, przedsiębiorca może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Zgodnie jednak z art. 88 ust. 3a ww. ustawy VAT, nie stanowią podstawy do odliczenia faktury np., wystawione przed podmiot nieistniejący czy na których podane kwoty są niezgodne z rzeczywistością.

Spółce odmówiono prawa do odliczenia ponad 110 mln VAT

Właśnie o tę ostatnią regulację oparł się naczelnik urzędu skarbowego w Warszawie, odmawiając spółce prawa do odliczenia ponad 110 mln zł VAT. W 2014 roku, w zamian za jej akcje inna spółka wniosła wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne w postaci 25 nieruchomości.

Spółka przyjmująca wkłady wyemitowała za nie kilkanaście tysięcy akcji o wartości ponad 590 mln złotych netto. Cenę emisyjną jednej akcji w wysokości 35 287 zł obie firmy ustaliły w oparciu o wartość wniesionych aportem nieruchomości, oszacowaną przez zewnętrznego rzeczoznawcę na podstawie cen rynkowych. Taką też kwotę uwzględniła w złożonych do urzędu skarbowego deklaracjach VAT. Ale organ podatkowy stwierdził, że podstawę opodatkowania VAT wniesionych wkładów powinna stanowić cena nominalna, czyli 50 zł za jedną akcję.

Opodatkowanie VAT aportu nieruchomości do innej spółki

Decyzję NUS podtrzymał dyrektor izby administracji skarbowej. Również Wojewódzki Sąd Admin...