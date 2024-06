VAT w obrocie międzynarodowym (8) WDT i magazyn call-of stock

MS: Mowa o tzw. magazynie call-off stock. Pod tym dość enigmatycznym określeniem kryje się ciekawa konstrukcja, która wprowadza pewne ułatwienia w zakresie rozpoznawania nietransakcyjnego WDT.

W dużym uproszczeniu procedura ta pozwala na rozpoznanie przez polskiego podatnika Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Polsce - w momencie przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, bez konieczności wykazywania nietransakcyjnego WDT w RP oraz bez konieczności rejestracji na potrzeby VAT w kraju położenia magazynu call-off stock, a także bez rozliczania odpłatnej dostawy towarów na terytorium innego kraju.

Gdyby sprowadzić ten opis do praktyki, to w modelu standardowym podatnik z Polski, który przewozi towar do magazynu w Niemczech i następnie sprzedaje go odbiorcy niemieckiemu musi rozpoznać kolejno nietransakcyjne WDT w Polsce, nietransakcyjne WNT w Niemczech oraz odpłatną dostawę na terytorium Niemiec.

Natomiast zastosowanie procedury call-off stock pozwala na rozpoznanie tylko jednej czynności tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Polski do Niemiec.

Warunki stosowania procedury uproszczonej

...