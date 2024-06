VAT w obrocie międzynarodowym (7) Nietransakcyjna WDT

MS: W klasycznym przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów występują dwaj kontrahenci z różnych państw Unii. Ale w przepisach ustawy VAT mamy również tzw. nietransakcyjne WDT. To szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów polegający na tym, że podatnik transportuje pomiędzy dwoma krajami unijnymi towar należący do jego przedsiębiorstwa.

I pomimo, iż nie występuje w tym przypadku element przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, to i tak ustawodawca uznaje, że w takim przypadku mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną.