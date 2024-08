VAT w obrocie międzynarodowym (22) Opodatkowanie zaliczek w eksporcie

MS:Podobnie jak do właściwej transakcji eksportu tak i do zaliczki otrzymanej na poczet przyszłego eksportu może mieć zastosowanie preferencyjna zerowa stawka VAT, ale odbywa się to pod pewnymi warunkami.

W przypadku otrzymania zaliczki z tytułu transakcji stanowiącej eksport towarów stawka podatku w wysokości 0% znajduje zastosowanie wówczas, gdy wywóz towaru nastąpi w ciągu 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę i w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zaś, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż wskazany termin sześciomiesięczny, podatnik może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jedynie w sytuacji, gdy wywóz w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Warunki te określone zostały w art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o VAT.

Specyfika realizacji dostawy

Red:Czy pojęcie specyfiki realizacji potwierdzonej warunkami dostawy jest jakoś precyzyjnie zdefiniowane w ustawie?

MS:Niestety nie. To pojęcie stanowi zwrot niedookreślony, czyli każdorazowo wystąpienie tej przesłanki należy rozpatrywać w oparciu o konkretne okoliczności faktyczne.

Ten zwrot nie został sprecyzowany nawet przez wskazanie katalogu przykładowych sytuacji.

...