VAT w obrocie międzynarodowym (18) Dostawa do podmiotu pośredniczącego

MS: Na wstępie przypomnę, że reguła ogólna dotycząca transakcji łańcuchowej wskazuje, że w przypadku towarów które są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

A wspomniany wyjątek został określony w art. 22 ust. 2c ustawy VAT, gdzie podano, iż w przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.

W rezultacie odstępstwem od zasady ogólnej jest sytuacja, w której podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane. Wówczas transport jest przypisywany dostawie dokonywanej przez podmiot pośredniczący.

Red: Jakie są konsekwencje tego rozwiązania?

MS: Dostawa dokonywana do podmiotu pośredniczącego nie będzie wówczas dostawą ruchomą. W związku z tym będzie opodatkowana stawką krajową w państwie rozpoczęcia transportu. Nie powinno to być jednak problemem dla podmiotu pośredniczącego, jest on bowiem zarejestrowany dla celów podatkowych w państwie rozpoczęcia transportu.

Ten wyjątkowy przypadek wyjaśnię na przykładzie.

Załóżmy, że podatnik A z Polski sprzedaje towar podatnikowi B z Niemiec, zaś ten odsprzedaje towar podatnikowi C z Francji przy czym towar jest transportowany bezpośrednio z Polski do Francji. Dodatkowo przyjmijmy, że podatnik B z Niemiec nie podał swojego niemieckiego numeru VAT UE lecz wskazał swój polski numer VAT – wszedł w jego posiadanie w wyniku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w Polsce.

...