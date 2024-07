Vat w obrocie międzynarodowym (17) Transakcje łańcuchowe z udziałem podmiotu pośredniczącego

W dzisiejszym odcinku odpowiadamy na pytanie: Czy z transakcjami łańcuchowymi mamy do czynienia również w przypadku, w którym transakcje dokonywane są w obrębie krajów członkowskich pomiędzy wieloma kontrahentami?

MS: Tak. I w tym przypadku należy stosować art. 22 ust. 2b ustawy VAT, który wskazuje, że w przypadku towarów które są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

W tym wypadku ustawa posługuje się pojęciem "podmiotu pośredniczącego" i co istotne, ustawodawca wyjaśnia co należy przez to pojęcie rozumieć.

Podmiot pośredniczący

Otóż w myśl art. 22 ust. 2d ustawy VAT podmiot pośredniczący oznacza innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

Ponownie w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 22 ust. 2e ustawy VAT wskazujący, że w przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez:

1) pierwszego dostawcę - wysyłkę lub transport przyporządkowuje się jego dostawie;

2) ostatniego nabywcę - wysyłkę lub transport przyporządkowuje się dostawie dokonanej do tego nabywcy.

Wszystkie transakcje realizowane przed dostawą ruchomą (do której przypisano wysyłkę lub transport towaru) będą opodatkowane w państwie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany. Natomiast wszystkie dostawy mające miejsce po transakcji ruchomej będą opodatkowane w państwie przeznaczenia towaru.

Transakcja ruchoma stanowi dla dostawcy wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, a dla nabywcy odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Red: Czyli istotą transakcji łańcuchowych w ramach Unii jest to, że tylko jedna dostawa w całym łańcuchu będzie stanowić WDT i jej odzwierciedleniem będzie WNT?

MS: Tak. W ramach transakcji łańcuchowej nie może dojść do takiej sytuacji gdzie wystąpią dwie lub więcej czynności kwalifikowane jako WDT.

Ruchomy i nieruchomy charakter transakcji

Tak jak w przypadku każdej transakcji łańcuchowej tak i w tym przypadku należy ustalić, która z dostaw ma charakter "ruchomy", a która ma charakter "nieruchomy".

Red: To może zilustrujmy to przykładem.

MS: Załóżmy, że podatnik A z Polski sprzedaje towar podatnikowi B z Niemiec, a ten następnie odsprzedaje towar podatnikowi C z Francji.

...