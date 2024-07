VAT w obrocie międzynarodowym (14) Odmienności przy WNT nowych środków transportu

Rozmawiając na temat WDT i WNT wskazywaliśmy ogólne zasady charakteryzowania transakcji międzynarodowych, zauważając jednak, że czasem mamy do czynienia z odstępstwami od zwykłych sposobów postępowania. Dzisiaj o dość dużym odstępstwie – sytuacji, w której nowy środek transportu sprowadza osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności i nie jest na co dzień podatnikiem VAT.

MS: Faktycznie - jest to bardzo szczególny przypadek. Analizując treść ustawy o VAT zauważamy, że co do zasady podatnikami tego podatku są podmioty prowadzące działalność gospodarczą - czyli taką aktywność, która ma charakter ciągły i zarobkowy.

Z kolei czynności dokonywane przez osoby fizyczne w ramach zarządu ich majątkiem prywatnym nie podlegają opodatkowaniu VAT.

I tu właśnie funkcjonuje istotny wyjątek. Ten wyjątek to czynność dotycząca nabycia nowego środka transportu w innym kraju unii.

Transakcja nabycia nowych środków transportu jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, pomimo, że nabywca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług – tak stanowi norma umieszczona w art. 9 ust. 3 ustawy o VAT.

Red: Czy ten wyjątek dotyczy tylko tych środków transportu, które ustawa o VAT definiuje jako nowe?

MS: Tak - przepis art. 9 ust. 3 ustawy ma zastosowanie tylko w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu czyli takich pojazdów lądowych, morskich i powietrznych, które zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 10 ustawy VAT.

...