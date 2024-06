VAT w obrocie międzynarodowym (11) Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego od podatku VAT

W poprzedniej lekcji zapowiedzieliśmy omówienie sytuacji, w której nabywca w transakcji WNT jest zwolniony z podatku VAT. A wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlega przecież opodatkowaniu po stronie nabywcy. Zobaczmy, jak to zostało rozwiązane w ustawie.

MS: Czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - co do zasady - wymaga istnienia dwóch stron transakcji: jeden podmiot nabywa towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast druga strona dostarcza te towary dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należny z tytułu obrotu podatek rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do którego następuje dostawa towarów.

Dzisiaj o sytuacji nabywcy, będącego stroną transakcji w WNT, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, a ma (choć nie zawsze – jak się za chwilę okaże) obowiązek rozliczenia tego podatku.

Pojawia się natomiast istotnie pytanie, co w sytuacji gdy nabywcą towarów jest podmiot zwolniony od podatku VAT.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na treść art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT – mówi on, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku towarów nabytych przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł.

Red: A po przekroczeniu tego limitu?

MS: W przypadku gdy u podmiotów zwolnionych zostaje przekroczona kwota 50 000 zł uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty.

Red: Czy oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której podatnik zwolniony od VAT z tytułu transakcji krajowych będzie jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu WNT? Czy możemy to zilustrować przykładem?

...