VAT w obrocie międzynarodowym (10) Rozliczenie WNT

MS: Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odbywa się poprzez mechanizm odwrotnego obciążenia. A to oznacza, że to nabywca towarów przywożonych z Unii rozlicza w Polsce zarówno podatek należny jak i naliczony.

W tym odcinku o tym, kto i kiedy dokonuje rozliczenia WNT i co się dzieje z momentem rozliczenia w przypadku braku faktury.

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.

Podatku należnego VAT w Polsce nie rozlicza zagraniczny sprzedawca. Wynika to wprost z treści art. 17 ust. 2 ustawy VAT. To, co dla polskiego podatnika będzie stanowiło WNT, dla sprzedawcy towarów z kraju unijnego będzie wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, opodatkowaną zerową stawką VAT w jego kraju.

Moment dokonania rozliczenia

Red: A kiedy należy dokonać rozliczenia VAT z tytułu WNT?

...