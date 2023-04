VAT: "Stary" środek trwały w nowej firmie

Czynność związana z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej - w związku ponownym wprowadzeniem tych nieruchomości do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej i kontynuowaniem z wykorzystaniem tych nieruchomości działalności związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - nie spowoduje powstania obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w stosunku do nieruchomości ani nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który planuje przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności wykorzystuje nieruchomości stanowiące jego własność lub jego współwłasność na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, które są działkami gruntu zabudowanymi budynkami produkcyjno-magazynowymi oraz budowlami. Działki gruntu oraz posadowione na nich budynki i budowle są wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do ww. budynków i budowli, a także w odniesieniu do jednej z działek gruntu. Nieruchomości są wykorzystywane w działalność gospodarczej w ramach czynności opodatkowanych VAT.

Przedsiębiorca rozważa możliwość zaprzestania wykorzystywania części lub wszystkich ww. gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wycofania ich z prowadzonej ewidencji środków trwałych bezpośrednio przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wykreśleniu dotychczasowej działalności gospodarczej z CEiDG w związku z przekształceniem tej ...