VAT: Sprzedaż samochodu używanego po wykupie z leasingu dla celów mieszanych

Wykupiony samochód po zakończeniu umowy leasingu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie dokonano odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem pojazdu. Wykup samochodu nastąpił na cele prywatne i jego sprzedaż następuje z majątku prywatnego. Samochód po wykupieniu wykorzystywany był zarówno na cele prywatne, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy sprzedaż tego samochodu będzie podlegała VAT?

Przedsiębiorcy przez ostanie 2 lata użytkowania prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwało od bieżących wydatków, związanych z kosztami poniesionymi na zakup paliwa, usługami myjni oraz przeglądami okresowymi w zakresie wymiany filtrów, oleju itp. W tym okresie nie zostały zakupione żadne części składowe powodujące trwały wzrost wartości samochodu.

Odpowiedź:

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących czę...