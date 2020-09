VAT: Sprzedaż samochodu po pół roku od jego wykupu z leasingu

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, płaci podatek liniowy w wysokości 19%, prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W lutym 2017 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy przeznaczony na cele działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2020 r. i spełniała warunki określone w przepisach art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez cały okres trwania umowy pojazd był wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. 50% kwoty podatku VAT od czynszów leasingowych i innych wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu było odliczane jako VAT naliczony.

Przedsiębiorca skorzystał z możliwości wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Po wykupie z leasingu samochód został przeznaczony na cele prywatne przedsiębiorcy, dlatego też faktura dokumentująca wykup nie została ujęta w kosztach podatkowych, ani w ewidencji środków trwałych a podatek naliczony wynikający z tej faktury nie został wykazany w deklaracji VAT-7 do pomniejszenia podatku należnego. Po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu z leasingu przedsiębiorca zamierza go sprzedać.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wykupie samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na prywatne cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazanie samochodu na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy sprzedaż tego pojazdu po upływie 6 miesięcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jego zdaniem, zarówno wykup na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejsza jego sprzedaż (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Jak wynika...