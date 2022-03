VAT: Przedsiębiorstwo bez nieruchomości to nadal przedsiębiorstwo

Przedsiębiorca postanowił wnieść aportem do Spółki z o.o. przedsiębiorstwo, które obecnie składa się z różnego rodzaju składników, w tym nieruchomości. Jednak nieruchomości do spółki wniesione nie będą, choć Spółka będzie z nich korzystać na podstawie umów najmu. Pojawiło się pytanie - czy tak przeprowadzona operacja nie wyłączy zwolnienia z podatku VAT takiego aportu?

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Główny przedmiot działalności Wnioskodawcy to produkcja xxx w takich branżach jak:xxx.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Wnioskodawca posiada przedsiębiorstwo, na które składają się:

nieruchomości,

maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie produkcji,

komputery i urządzenia biurowe (np. kopiarki i drukarki),

meble biurowe i inne,

środki transportu,

wyroby gotowe,

środki pieniężne,

wyposażenie,

należności,

zobowiązania,

rachunek bankowy,

oprogramowanie księgowe i inne,

pracownicy,

kontrakty,

regulaminy,

umowy leasingowe,

baza klientów i dostawców.

a potrzeby ewidencyjne przedsiębiorstwa, prowadzone są pełne księgi rachunkowe. Wnioskodawca planuje wniesienie aportem swojego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. (dalej jako Spółka) i objęcie za to udziałów w tym podmiocie. Przedmiotem aportu do Spółki będzie całe przedsiębiorstwo z wyłączeniem nieruchomości.

Z chwilą wniesienia aportu do Spółki zostanie zawarta umowa najmu nieruchomości na podstawie której Spółka będzie z tych nieruchomości realnie korzystać poprzez kontynuację działalności przedsiębiorstwa otrzymanego tytułem ww. aportu.

Przedsiębiorstwo wnoszone aportem do Spółki (bez nieruchomości) będzie posiadało pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot, a z ww. nieruchomości będzie korzystało na podstawie umowy najmu/dzierżawy. Spółka będzie korzystała ze wszystkich nieruchomości będących uprzednio we władaniu Wnioskodawcy. Tak więc przedmiotem planowanej transakcji wniesienia aportu do Spółki będą elementy wymienione w art. 55(1) k.c., definiujące przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników, służący prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyłączenie nieruchomości z przedmiotu aportu nie wpłynie w żaden sposób na ocenę wnoszonego aportu jako przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 55(1) k.c. Przedmiotowe nieruchomości będą nadal wykorzystywana w ramach działalności przedsiębiorstwa. Prawo do korzystania z nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać również w innej formie, jak np. poprzez wynajem/dzierżawę (co w omawianym przypadku będzie miało miejsce).

Przedmiotem działalności wnoszonego przedsiębiorstwa jest działalność produkcyjna i usługowa. Dla niezależnego działania gospodarczego przedsiębiorstwu nie jest niezbędna własność nieruchomości. Całkowicie wystarczającym jest zagwarantowanie przedsiębiorstwu, w ramach Spółki, prawa korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu/dzierżawy.

Poza wymienionymi nieruchomościami w ramach wnoszonego jako wkład przedsiębiorstwa zostaną przeniesione wszelkie jego składniki, które stanowią trzon prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności będzie to niezbędne zaplecze techniczne, materiały, zapasy, pracownicy, środki pieniężne, baza kontrahentów (zarówno dostawców, jak i nabywców), a także trwające realizowane z nimi umowy.

Podkreślić należy również, że na płaszczyźnie organizacyjnej i funkcjonalnej, wnoszone składniki majątkowe (przedsiębiorstwo) będą stanowić samodzielną całość operacyjną, zdolną do funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorstwo posiada własne plany finansowe, których realizacja będzie kontynuowana przez Spółkę, a także niezbędne regulaminy, zarządzenia i ustalone zasady działania, które w całości przeniesione zostaną na płaszczyznę przedsiębiorstwa Spółki, w ramach której działalność będzie kontynuowana.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy są zatrudnieni pracownicy, którzy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do Spółki, będą zatrudnieni w Spółce. Z punktu widzenia pracowniczego dojdzie do przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 kodeksu pracy.

W oparciu o przedmiot przekazania (aport) możliwe będzie samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze, co będzie potwierdzała nieprzerwana ciągłość analogicznej działalności przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu. W oparciu o nabyty majątek (aport) Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak w czasie funkcjonowania w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Tak jak wcześniej wskazano, przedsiębiorstwo posiada własny zespół kontrahentów, w tym przede wszystkim nabywców oraz dostawców (np. licencji), jak również aktywa niezwiązane z nieruchomościami tj. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i wyposażenie wykorzystywane na potrzeby tej działalności.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy aport przedsiębiorstwa bez nieruchomości opisanych w opisie zdarzenia przyszłego do nowo utworzonej spółki z o.o. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) dalej jako ustawa o VAT), w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy

Aport przedsiębiorstwa bez nieruchomości, opisanych w opisie zdarzenia przyszłego do nowo utworzonej spółki z o.o. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...), w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT.

