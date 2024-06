VAT: Podział gruntu i sprzedaż na działki to nie zawsze działalność gospodarcza

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która jest właścicielką 9 działek powstałych z podziału działki odziedziczonej po ojcu w 1973 r. Działki te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Działki do tej pory użytkowane były jako użytki zielone. Wszystkie te działki zostały wydzielone w 2018 r., aby przenieść własność jednej z nich na rzecz gminy, co do której z mocy prawa, podatniczka została wywłaszczona na rzecz wydzielenia drogi gminnej. Poza tym podziałem, działki są w niezmienionym stanie od 1973 r., nie dokonano na nich żadnych inwestycji, uzbrojenia itp. Nieruchomość nie była i do momentu sprzedaży nie będzie w żaden sposób dzierżawiona, wynajmowana czy odpłatnie udostępniana. Podatniczka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w tym także nie prowadzi żadnej działalności związanej z przedmiotowymi działkami. Obecnie podatniczka zamierza sprzedać ww. działki. W tym celu wystawi ogłoszenia na portalach internetowych i być może innych lokalnych obsługujących województwo.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy sprzedaż tych 9 działek pojedynczo należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. W jej ocenie, nie jest podatnikiem od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, a jedynie wyzbywa się majątku osobistego, który jest w posiadaniu od ponad 50 lat. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie nie pozwala na uznanie danej czynności jako wykonywanej przez podmiot będący podatnikiem podatku VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Uznanie, iż dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymag...