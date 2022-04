VAT: Najem i nieodpłatne udostępnianie lokali uchodźcom

Co do zasady istnieją dwa rodzaje podstaw prawnych dzięki którym możliwe jest udzielanie schronienia uchodźcom. Pierwsza to umowa najmu, która w myśl art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego polega na oddaniu najemcy rzeczy do używania w zamian za opłaty czynszowe. Natomiast drugim rozwiązaniem jest umowa użyczenia. W myśl art. 710 K.C. polega ona na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem cechują ją nieodpłatność, tytuł darmy a więc brak ekwiwalentu za oddanie rzeczy do używania.