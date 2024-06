VAT i kasa: Rozliczenie zadatku, który nie podlega zwrotowi

Spółka, która prowadzi działalność hotelarską, we wniosku o interpretację wskazała, że zgodnie z nowymi zapisami w regulaminie, w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji, na podstawie regulaminu świadczenia usług hotelowych, gość zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości stanowiącej określony procent łącznej ceny zarezerwowanego pobytu, w zależności od rodzaju oferty, z której gość korzysta. Informacja o wysokości zadatku jest przekazywana gościom najpóźniej w momencie dokonywania rezerwacji w warunkach zawartych w potwierdzeniu rezerwacji, które gość otrzymuje po dokonaniu rezerwacji. Kwota zadatku zaliczana jest na poczet ceny pobytu wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. Spółka rozpoznaje obowiązek podatkowy VAT w momencie otrzymania zadatku oraz wypełnia w tym zakresie wynikające z przepisów obowiązki dokumentacyjne, tj. wystawia fakturę zaliczkową w przypadkach, w których zadatek wpłaca podatnik VAT, a gdy zadatek uiszczany jest przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i spółka nie ma podstaw do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji, dokumentuje zadatek przy użyciu kasy fiskalnej.

W przypadku anulacji złożonej przez gościa w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub niestawienia się w hotelu bez wcześniejszej anulacji - gościowi nie przysługuje zwrot zadatku. Zatrzymany zadatek spółka traktuje jako rekompensatę za szkodę związaną z brakiem możliwości swobodnego dysponowania pokojem hotelowym (tj. np. możliwości oferowania go innym gościom hotelowym za cenę potencjalnie wyższą niż kwota wpłaconego zadatku).

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w sytuacjach, w których uiszczany przez gości zadatek nie podlega zwrotowi, zatrzymana kwota powinna być traktowana przez spółkę jako wynagrodzenie na poczet świadczonej usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tj. jako całość lub część zapłaty otrzymana przez spółkę przed wykonaniem usługi w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Aby daną płatność móc uznać za przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, musi ona zostać dokonana na poczet przyszłej konkretnej transakcji. Oznacza to, że w momencie wpłaty takiej płatności, musi być znany towar czy usługa, na które zostanie ona przeznaczona.

Przy czym, aby uznać wpłacaną kwotę za zaliczkę/przedpłatę na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczenia usług, istotne jest, aby przyszłe świadczenie było jasno określo...