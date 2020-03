VAT. Gotowość do wykonania usługi to usługa?

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie stanowi zachowanie się dłużnika, które jest zgodne z treścią zobowiązania (najczęściej mającego swe źródło w umowie) polegające na działaniu lub zaniechaniu. Świadczenie polegać może na czterech różnych rodzajach zachowania dłużnika. Są to: danie czegoś (dare), czynienie czegoś (facere), nieczynienie czegoś (non facere), znoszenie czegoś (pati).

TS UE: Jest umowa, jest usługa

W dzisiejszym świecie podstawą działalności bardzo wielu firm są specjalistyczne systemy informatyczne. Zarządzają one całym procesem produkcyjnym lub usługowym. Ponieważ na ich sprawnym działaniu opiera się funkcjonowanie całego podmiotu, prowadzący działalność gospodarczą nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek awarie czy choćby drobne nieprawidłowości w działaniu takiego systemu. Tego rodzaju zdarzenia miałyby dla niego fatalne skutki. Nic więc dziwnego, że musi on mieć ciągłe zabezpieczenie możliwości natychmiastowego usunięcia awarii. Konieczne w takim przypadku staje się zawarcie umowy z firmą, która zajmie się czuwaniem nad ciągłą sprawnością systemów informatycznych swoich klientów. Wykonuje ona usługi utrzymania oprogramowania. Nie są to usługi wyniku, lecz wykonywane są nieprzerwanie w jakimś czasie. To właśnie czas stanowi miarę ich realizacji. Strony umawiają się bowiem, iż w uzgodnionym czasie usługodawca gotów jest do natychmiastowego przystąpienia do świadczenia usług naprawy oprogramowania, bo bycie w gotowości to istota takiej usługi. Opiekun oprogramowania wystawia faktury za umówiony przez strony okres bez względu na to czy w okresie rozliczeniowym dokonał jakichś prac czy tylko świadczył gotowość do tego.

Szczegółowej analizy usługi polegającej na gotowości do podjęcia określonych działań na rzecz usługobiorcy dokonał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 3 września 2015 r. w sprawie C-463/14 Asparuchowo Lejk Inwestmynt Kampani OOD v. Direktor na direkcija „Obżałwane i danczyno osiguritełna praktika” Warna pri Centrałno upawlenie na Nacionałta agencija za prichodite. W stanie faktycznym spółka była stroną umów abonament...