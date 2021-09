Użycie gotówki będzie dalej ograniczane. Nowe propozycje budzą kontrowersje

W ramach tzw. Polskiego Ładu rząd zaproponował m.in. zmiany mające prowadzić do dalszego ograniczania użycia gotówki. Temu służyć będą nie tylko dodatkowe preferencje podatkowe dla tzw. podatników bezgotówkowych, ale też nowy obowiązek posiadania instrumentu płatniczego, który zostanie wprowadzony do Prawa przedsiębiorców. To ostatnie rozwiązanie budzi sporo kontrowersji w środowisku biznesowym.