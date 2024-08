Uszczelnianie systemu podatkowego. System SENT obejmie kolejne towary

System monitorowania przewozu towarów (SENT) obejmie również przewóz betonu gotowego do wylania do wszystkich podmiotów odbierających, w tym również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zmiany powinny dodatkowo uszczelnić system podatkowy.