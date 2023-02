Ustawa wiatrakowa. Branża liczy na korzystne zmiany w prawie

Ustawa wiatrakowa wraca do Sejmu, który będzie głosować nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Najwięcej wątpliwości budzi poprawka zakładająca powrót do pierwotnej rządowej propozycji przewidującej 500 m odległości między turbinami a zabudowaniami. Później posłowie proponowali zwiększenie limitu do 700 m. Firmy z branży wiatrakowej liczą na utrzymanie progu na poziomie 500 m i jednocześnie apelują o uproszczenie obecnych procedur.

Sprawa senackich poprawek zostanie rozstrzygnięta na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jak ocenia branża wiatrakowa, przyjęcie zapisu o 500 m byłoby korzystniejsze pod kątem możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Szacuje się, że przy większym (700 m) limicie do 2030 r. mogłoby powstać ok. 4 GW mocy, podczas gdy przy limicie na poziomie 500 m byłoby to nawet 10 GW.

– Zmiany w procedowanej aktualnie ustawie odległościowej, czyli tzw. ustawie 10H, po ostatnich obradach Senatu są dla nas bardzo korzystne, bo to jest właśnie to, o co cała branża postulowała, czyli 500 m od krawędzi śmigła. To daje nam możliwości r...