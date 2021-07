Ustawa o sygnalistach nałoży na firmy nowe obowiązki

Do 16 grudnia br. Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą zaimplementować do krajowych przepisów regulacje dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Jak podkreślają eksperci, projektu ustawy w tej sprawie jeszcze nie ma, ale przedsiębiorcy powinni już rozpocząć przygotowania do dostosowania się do nowych obowiązków.