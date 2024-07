Ustawa o rencie wdowiej. Rząd znacznie ograniczy wysokość świadczeń

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej powinien być nadal procedowany – wynika ze stanowiska przedstawionego we wtorek przez rząd. W nowym stanowisku rząd zapowiedział jednak znaczne ograniczenie wysokości drugiego świadczenia, które ma wynosić na początku 15 proc., a w kolejnych latach 25 proc. Obywatelski projekt zakłada tymczasem wypłatę drugiego świadczenia na poziomie 50 proc.

Obywatelski projekt, który trafił wcześniej do Sejmu, zakłada, że owdowiała osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo pobierać rentę rodzinną po zmarłym i 50 proc. swojego świadczenia. Na zmianach w prawie skorzystałoby ok. 2 mln osób. Aktualnie w sytuacji zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonuje zasada wypłaty jednego świadczenia.

– Odpowiedzialna polityka społe...