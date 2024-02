Ustawa o rachunkowości z nowym obowiązkiem dla międzynarodowych koncernów

Do ustawy o rachunkowości wprowadzony zostanie nowy obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w resorcie finansów. Zmiany będą dotyczyć dużych koncernów międzynarodowych i są bezpośrednio związane z unijnymi regulacjami.

Projekt nowelizacji ma dostosować krajowe przepisy do dyrektywy PE i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Dyrektywa ta jest częścią pakietu związanego z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.

„W przeciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorstw lub indywidualnych podatników przedsiębiorstwa wielonarodowe mają możliwość wykorzystania luk w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych, co pozwala im przenosić zyski z jednego kraju do drugiego w celu obniżenia płaconych podatków. Szacuje się, że państwa członkowskie Unii Europejskiej tracą rocznie 50-70 mld EUR w wyniku unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe” – wskazuje resort finansów.

Zgodnie z unijną dyrektywą, duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (m...